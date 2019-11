Statistiky kriminality

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o poskytnutí statistik kriminality z let 1989 až 2007.

Policie České republiky žadateli poskytla v přiložených souborech statistiky kriminality od roku 1993 do roku 1999. A dále žadateli sdělila, že statistiky kriminality od roku 2000 do dubna 2008 jsou zveřejněny na internetových stránkách Policie ČR www.policie.cz/Informační servis/Statistiky/Statistiky kriminality – v pravé části webové stránky lze nalézt „SOUVISEJÍCÍ ODKAZY“ – Archiv statistik kriminality. Ostatní statistiky kriminality (tedy od května 2008 do současné doby) jsou zveřejněny na stránce „Statistiky kriminality“ jako jednotlivé statistické přehledy. Statistiky kriminality do roku 1993 Policie České republiky nemá k dispozici. Pokud jde o tyto informace, odkázala Policie České republiky žadatele na bádání v archivech.

pplk. JUDr. Lucie Žárská, 25. 11. 2019

Související dokumenty Statistika.rar

Velikost souboru:1,2 MB / formát RAR

