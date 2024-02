Statistika kyberkriminality Policie ČR

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požádal o následující informace:



„Pro zpracování mé práce bych potřeboval data ohledně páchání trestních činů v kyberprostoru zaměřující se na mladistvé jako oběti těchto trestních činů za období let 2017 až 2022. Důležité jsou pro mě informace o typech trestných činů páchaných v kyberprostoru, pohlaví a věku obětí. Tímto se tedy domáhám poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.“



Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a žadateli sdělila, že statistika kriminality Policie ČR (dále jen „SK“) sleduje požadovaná statistická data dle věkové kategorie „děti do 18 let“ a „mladiství 15 – 17 let“, pohlaví oběti statistika kriminality neeviduje. Dále povinný subjekt uvedl, že požadovaná data jsou statisticky vedena od roku 2019, která žadateli poskytl (viz. příloha).



pplk. Mgr. Lucie Dvořáková, 7. 2. 2024

Související dokumenty Statistika kyberkriminality.xlsx

Velikost souboru:26,6 KB / formát XLSX

