Statistické údaje o zbraních

Žadatel se domáhal následujících informací:

„1. Počet legálně držených střelných zbraní v ČR od doby, od níž jsou uvedené informace vedeny, až k polovině roku 2018, a to jak agregátně, tak i rozděleno dle jednotlivých skupin zbraní podléhajících registraci.

2. Počet zbrojních průkazů vydaných v ČR od doby, od níž jsou uvedené informace vedeny, až k polovině roku 2018, a to jak agregátně, tak i rozděleno dle jednotlivých skupin zbrojních průkazů.

3. Data k počtu střelných zbraní odevzdaných při jednotlivých zbraňových amnestiích od roku 1990 dodnes.

4. Informace o počtu nelegálních střelných zbraní zajištěných policií v jednotlivých letech od roku 1990 dodnes.

5. Informaci o evidovaných počtech registrovaných střelných zbraní, které byly jejich majitelům v jednotlivých letech ukradeny a které byly ztraceny (samostatně), a to v jednotlivých letech od roku 1990 dodnes.

6. Informaci o počtech zbraní ukradených a ztracených (samostatně) držitelům zbrojní licence, či jiného obdobného oprávnění (povolení k dočasnému dovozu zbraní, apod.), a to v jednotlivých letech od roku 1990 dodnes.

7. Informaci o počtu střelných zbraní nepodléhajících zákonu o zbraních, které jsou evidovány jako ukradené nebo ztracené (např. zbraně náležící Policii ČR nebo Armádě ČR), a to v jednotlivých letech od roku 1990 dodnes. V případě významných odchylek způsobených konkrétními událostmi prosím také o jejich uvedení (např. výbuch ve Vrběticích). Pokud jsou takové informace vedeny, tak prosím také o uvedení počtů týkajících se ukradené nebo ztracené munice.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1.

Rok A B C Celkem 2004 1355 348035 282826 632216 2005 1318 358466 287963 647747 2006 1418 337112 321650 660180 2007 1607 319443 353054 674104 2008 1820 320606 368753 691179 2009 2267 325732 384069 713068 2010 2403 322168 407596 732167 2011 2222 308829 420732 731783 2012 2359 317088 426335 745782 2013 2344 326759 431841 760944 2014 2525 335376 438930 776831 2015 2808 366933 461570 831311 2016 2623 376465 446839 825927 2017 2564 398411 448802 849777 30. 6. 2018 2618 408311 452100 863029

Ad 2.

Rok A B C D E F Celkem 2004 73555 123594 131300 62525 228978 13 308308 2005 74466 124841 128957 63961 230784 15 310884 2006 74887 124244 122451 63568 228492 16 311640 2007 74945 124656 114646 63305 229166 22 308305 2008 75829 126886 112776 64918 232862 25 309500 2009 80754 131504 113281 65955 238056 24 310148 2010 81117 133879 112021 65597 236686 25 311876 2011 82229 134618 107559 64840 234362 31 311667 2012 82572 134546 105274 62889 230648 33 306815 2013 83619 135345 104592 62175 229091 33 292976 2014 85463 137284 105931 62286 229579 33 292283 2015 87877 139967 107599 62742 231854 31 292022 2016 94307 148769 109992 63938 241229 29 300307 2017 98463 154109 111010 64817 245307 28 302990 30. 6. 2018 99738 155724 111601 64188 246108 28 303517

Poznámka: V tabulce jsou uvedeny počty držitelů zbrojních průkazů podle jednotlivých skupin a celkový počet držitelů zbrojního průkazu v daném kalendářním roce. Údaje o počtu držitelů zbrojních průkazů podle jednotlivých skupin a celkovém počtu držitelů zbrojního průkazu vzájemně nekorespondují, neboť naprostá většina zbrojních průkazů je vydána pro více než jednu skupinu oprávnění.

Ad 3.

Rok Počet odevzdaných zbraní 2014 5877 2009 7897 2003 4192 1996 3704

Ad 4.

Policie České republiky statisticky nevykazuje počty nelegálně držených střelných zbraní, jež zajistila při plnění svých úkolů vyplývajících z právních předpisů. Povinný subjekt proto nedisponuje požadovanými informacemi a z uvedeného důvodu je nemůže žadateli poskytnout. Uvádí alespoň přehled skutků kvalifikovaných jako trestný čin nedovoleného ozbrojování a registrovaných v evidenčním systému statistiky kriminality.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 190 534 788 1058 846 930 749 846 918 1130 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 782 649 638 609 556 508 509 451 446 387 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 369 457 499 463 455 464 416 477

Poznámka: Požadovanou statistiku nelegálně držených střelných zbraní zajištěných Policií České republiky nelze zpětně sestavit prověrkou trestních spisů dokumentujících výše uvedené případy trestné činnosti, neboť podstatná část těchto spisů již byla skartována. Statistika nelegálně držených střelných zbraní zajištěných Policií České republiky vytvořená na základě prověrky těchto spisů by ostatně nebyla úplná, neboť počet případů zajištění nelegálně držených střelných zbraní a počet trestních řízení vedených pro trestný čin nedovoleného ozbrojování nejsou totožné veličiny.

Ad 5.

Rok Počet Rok Počet Rok Počet 2003 518 2009 280 2015 256 2004 396 2010 296 2016 313 2005 424 2011 296 2017 221 2006 431 2012 325 25. 8. 2018 99 2007 356 2013 411 2008 298 2014 205

Poznámka: Policie České republiky statisticky vykazuje počty pohřešovaných zbraní od roku 2003, přičemž ve statistice nerozlišuje, zda jde o zbraně odcizené nebo ztracené.

Ad 6.

Rok Počet Rok Počet Rok Počet 2003 16 2009 17 2015 5 2004 5 2010 19 2016 11 2005 9 2011 13 2017 18 2006 44 2012 21 25. 8. 2018 2 2007 35 2013 14 2008 9 2014 20

Poznámka: Policie České republiky statisticky vykazuje počty pohřešovaných zbraní od roku 2003, přičemž ve statistice nerozlišuje, zde jde o zbraně odcizené nebo ztracené.

Ad 7.

Povinný subjekt konstatoval, že statisticky nevykazuje požadované informace a musel by je vyhledat v informačním systému evidence pohřešovaných zbraní. Prostřednictvím vyhledání v tomto informačním systému by bylo možno také doplnit informace požadované v bodech č. 5. a 6. předmětné žádosti o informace. V této souvislosti mu nezbylo než v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in formacím, ve znění pozdějších předpisů, požadovat za toto mimořádně rozsáhlé vyhledání informací úhradu. Žadatel požadovanou úhradu nezaplatil, a proto mu informace požadované v tomto bodě jeho žádosti a doplnění informací požadovaných v bodech č. 5. a 6. předmětné žádosti nebylo poskytnuto.

PhDr. Jiří Vokuš, 19. prosince 2018

