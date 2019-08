Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statečný závozník pekárny

PLZEŇ – Agresivní zloděj si přišel do pekárny pro lup. Zastavil ho odvážný zaměstnanec provozovny.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň - střed zahájili úkony trestního řízení pro přečin poškození cizí věci a výtržnictví. Prověřovaným je 33letý, policistům známý, recidivista. Ten 13. června 2019 v dopoledních hodinách ,,navštívil“ neveřejné prostory provozovny jedné plzeňské pekárny, za účelem něco odcizit. Zrovna, když prohledával kabelku jedné ze zaměstnankyň, byl přistižen závozníkem pekárny, 48letým mužem z Plzně. Odvážný Plzeňan chtěl zloděje zadržet. Ten se začal bránit a chtěl z místa utéct. Závozníkovi se přitom snažil do cesty shodit přístroj na výrobu zmrzliny. Vzhledem k velké hmotnosti přístroje, se mu to nepodařilo a přístroj poškodil. Následně utekl do prodejny provozovny. Tam uchopil jedno z křesílek určených pro zákazníky a začal s ním ohrožovat personál pekárny. Odvážlivec, který zloděje celou dobu pronásledoval, mu křesílko vytrhl a chtěl pachatele strhnout k zemi. V té chvíli se oba natlačili na skleněnou výplň vitríny, kdy tato praskla. Následně se staršímu muži podařilo agresora strhnout na zem. Ten se však dál aktivně bránil a statečného závozníka kousnul do ruky, čímž mu způsobil drobné zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření. Na místo po chvíli dorazily hlídky policie a agresivního pachatele zajistily.

nprap. Michaela Raindlová

14. srpna 2019

