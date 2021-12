Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Statečný občan byl oceněn

Českolipsko – Za hrdinský čin mu poděkovalo i vedení policie

Dne 13. prosince proběhlo v obřadní síni v České Lípě ocenění muže, který svým hrdinským činem zadržel pachatele loupeže, spáchané na seniorce, která se v onen osudný den 2. prosince vracela z kostela do místa svého bydliště. Muž díky své duchapřítomnosti a lidskému přístupu zastavil u seniorky, která volala o pomoc. Poté, co mu vylíčila průběh události, kdy byla napadena a následně okradena o kabelku, nasedli společně do vozidla a pachatele se rozhodli vypátrat. Štěstěna jim v neštěstí přála a pachatel se následně objevil. Řidič na nic nečekal, z vozidla vystoupilo a pachatele i s lupem zadržel.

A právě za tento projev solidarity a odvahy mu uvedeného dne poděkovala nejen starostka České Lípy Jitka Volfová, která mu předala finanční dar, ale i Krajský ředitel Policie Libereckého kraje plk. Ing. Ondřej Musil, z jehož rukou si převzal medaili Krajského ředitelství. „Čin pana Grundzy je výjimečným a nedochází k nim tak často. I proto je hodný ocenění. To, co udělal, jistě pomůže obyvatelům České Lípy zvýšit pocit bezpečí, protože vědí, že jsou mezi námi lidé, kteří se druhých zastanou,“ uvedl Krajský ředitel.

Sám oceněný hrdina skromně podotkl: „ Bylo mi paní moc líto. Měli bychom mít úctu ke starým lidem, i proto jsem neváhal paní pomoci“.

Celý akt hrdinství by měl být jednoznačnou inspirací pro ostatní občany. Ne vždy je potřeba zasahovat, pokud by se sám cítil v ohrožení. Hrdinství nespočívá v ohrožení vlastního života a zdraví, ale především ve všímavosti a solidaritě k druhým. Pokud se tedy někdy dostanete do podobné situace, nebojte se volat na tísňovou linku 158.

vytisknout e-mailem