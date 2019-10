Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Statečná poštovní doručovatelka

PLZEŇ – Plzeňští kriminalisté objasnili zvlášť závažný zločin loupeže, kdy dva maskovaní muži s pistolí v ruce přepadli poštovní doručovatelku a odcizili jí peníze určené na vyplacení důchodů.

Plzeňští kriminalisté zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin loupež spáchaný ve formě spolupachatelství. Obviněnými jsou dva muži z Plzně ve věku 32 a 47 let. Ti 9. listopadu 2018 v ranních hodinách přepadli s pistolí v ruce 52letou poštovní doručovatelku. Jeden z pachatelů ženu nejprve natlačil do chodby domu, kde zrovna roznášela dopisy a přitom jí na břicho mířil pistolí. Po chvíli do domu přišel i druhý z pachatelů a za stálé hrozby namířenou střelnou zbraní chtěli po doručovatelce peníze. Oba byli maskovaní a měli na sobě více vrstev oblečení. Žena jim z obavy o svůj život vydala přes 25 tisíc korun, které byly určené na vyplacení důchodů. Mužům to ovšem nestačilo a chtěli další peníze. Poškozená jim ukázala desky, ze kterých předtím vyndala hotovost, aby se přesvědčili sami, že už žádné další finanční prostředky nemá. Oba dva posléze z místa činu utekli. Při útěku ze sebe strhávali různé části oblečení a odhazovali je na zem. Policisté začali po pachatelích ihned pátrat a o pomoc požádali i veřejnost. Z nalezených oděvů odebrali a zajistili veškeré stopy. Natipovali si dva muže, kteří se ovšem k loupeži odmítli vyjádřit. Přesto se plzeňským kriminalistům díky skvělé mravenčí práci a na základě důkazů a svědeckých výpovědí podařilo oba muže usvědčit. V současné době si již odpykávají trest odnětí svobody za jinou majetkovou trestnou činnost.

nprap. Michaela Raindlová

18. října 2019

