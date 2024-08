Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Šťastný pátek 30. srpna 2024 ve znamení emocí

Strakonice – Pocity zoufalství i štěstí prožívalo hned několik lidí.

Pátečního dopoledne přijali policisté na linku 158 dvě oznámení o pohřešování příbuzných.

Kolem půl desáté oznámil muž na linku 158, že pohřešuje manželku s tělesným postižením, která odešla z domova ve Strakonicích v nočních hodinách neznámo kam. Obava manžela o její zdraví se stupňovala, neboť doma nechala léky. Tři hodiny policisté po ženě (rok nar. 1977) pátrali. Projížděli ulicemi města, procházeli okolí stezky Podskalí, kontaktovali nemocnice, lidi v okolí bydliště, prověřovali místa, kam by nemocná žena mohla odejít. Do pátrání se zapojily všechny policejní hlídky pořádkové, dopravní policie, policejní psovod i strážníci Městské policie Strakonice. Ženu nakonec našla policejní hlídka obvodního oddělení Strakonice. Žena seděla na lavičce nedaleko kulturního zařízení U Mravenčí skály směrem k Naučné stezce Podskalí. S hlídkou příliš nekomunikovala. Policisté na místo přivolali zdravotnickou záchrannou službu, která si ženu převzala do své péče.

Další pátrání bylo po čtyřletém chlapci, který si s kamarády hrál na hřišti před domem. Snad každý rodič zažil a ví, že stačí chvilka nepozornosti, aby se mu dítě ztratilo z očí. Když otec začal mezi dětmi hledat svého malého synka, byl pryč. Zoufalý ho hledal po celém okolí vesnice (části obce Strakonice), ale marně. Ochotně pomáhali hledat i místní obyvatelé. V takové chvíli si každý rodič představuje ty nejhorší scénáře. Muž přivolal policisty, kteří začali okamžitě alarmovat všechny hlídky včetně psovoda i policejního vrtulníku. Pátrání mělo naštěstí rychlý konec. Během několika minut tatínek svého syna našel, živého a zdravého. Chlapeček si „ustlal“ v křoví, kousek od domu, kde spokojeně a nic netušící spinkal. ŠŤASTNÝ PÁTEK pro rodiče, manžela i policisty.

30. srpna 2024

