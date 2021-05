Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Šťastný konec mělo pátrání po 34leté ženě

PŘIMDA – Muž se obával o zdraví a život své ženy. Nemohl se jí totiž dovolat několik hodin. Při provedeném šetření policisté zjistili, že je žena zdravá a živá, jen bez funkčního mobilu.

Borští policisté přijali včerejšího dne oznámení o pohřešování 34leté ženy ze strany jejího manžela. Ten policistům uvedl, že žena služebně odcestovala v ranních hodinách z místa svého bydliště do obce Přimda, kde se měla ubytovat a dva dny pobývat s tím, že zde má jako bioložka provádět výzkum v okolních lesích. Muž uvedl, že kolem 15:00 hod. se svoji ženou hovořil naposledy a po marných snahách o opětovný telefonický kontakt se začal obávat, zda se jí nic nestalo. Policisté provedli šetření v místě ubytování pohřešované, kde ženu nalezli v pořádku. Na vysvětlenou policistům sdělila, že jí při práci v terénu telefon přestal fungovat poté, co ji spadl do vody, a tak nemohla kontaktovat svého manžela. Toho následně uklidnili policisté, když jej vyrozuměli o tom, že je jeho manželka zdravá a živá.



por. Bc, Dagmar Jiroušková

13. 5. 2021

