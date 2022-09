Startují Roadpol Safety Days 2022

Česká republika se i letos jako dlouholetý člen evropského sdružení dopravních policií ROADPOL připojuje k projektu SAFETY DAYS realizovanému v rámci Evropského týdne mobility. Uskuteční se od 16. do 22. září. Filozofií projektu je osvěta široké veřejnosti s apelem na NULA úmrtí na silnicích. V loňském roce jsme si při vyhlašování „Dne s přilbou“ dali závazek, že kampaň AUTOMATICKY #nosimhelmu rozšíříme prostřednictvím organizace ROADPOL na evropskou úroveň, učinili jsme tak, a proto naše pozornost v rámci týdne bezpečností míří právě na cyklisty.

V posledních letech se podstatně zvýšil počet cyklistů všech věkových kategorií. Někteří využívají jízdní kolo jako prostředek ke sportu, relaxaci nebo výletům do přírody. Stále více cyklistů však využívá každý den jízdní kolo jako ekologický dopravní prostředek, díky kterému nemusí popojíždět v dlouhých kolonách a řešit problémy s parkováním. Díky oblibě a dostupnosti elektrokol se řady cyklistů rozšiřují i o ty, pro které byla dříve limitující jejich fyzická kondice.

Obecně platí, že cyklisté jsou v provozu jedni z nejvíce zranitelných účastníků. Při nehodách cyklistů dochází nejčastěji k poranění horních a dolních končetin a hlavy. Pokud se podíváme na nehody cyklistů s auty, tak poranění hlavy je na prvním místě. Chránit si hlavu nasazenou přilbou by tak mělo být pro každého cyklistu prvořadé a automatické.

Cyklistická přilba je povinná pro cyklisty do 18 let. To, že je v dnešním provozu nezbytností pro cyklisty v každém věku, potvrzují slova ředitele služby dopravní policie plk. Jiřího Zlého. „V loňském roce zemřelo při nehodách 43 cyklistů, svoji hlavu nechránilo v době nehody 31 z nich. Jednalo se o cyklisty v produktivním a seniorském věku. Rozhodující by rozhodně neměla být otázka, zda je přilba pro dospělého cyklistu povinná. Nikdo z usmrcených cyklistů nebyl mladší 18 let.“

„Stejně automaticky jako si ráno vyčistíme zuby nebo ochutnáme jídlo, které vaříme, bychom si měli zcela automaticky na hlavu nasadit cyklistickou helmu kdykoliv vyrážíme na jízdu na kole nebo koloběžce. Některé činnosti děláme zkrátka automaticky a to by mělo platit i pro ochranu vlastního zdraví a života. To je hlavní myšlenka kampaně AUTOMATICKY, kterou apelujeme na všechny cyklisty bez rozdílu věku, aby přijali helmu za automatickou součást svého cyklistického vybavení,“ vysvětluje pplk. Veronika Hodačová z oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

K NULA úmrtí na silnicích v rámci projektu SAFETY DAYS může přispět každý účastník provozu svým zodpovědným přístupem, předvídavostí, rozvahou a především ohleduplností k ostatním účastníkům provozu. „K samotnému naplnění cíle projektu mohou výrazně přispět i všichni cyklisté, a to tím, že budou mít při jízdě na kole automaticky na hlavě nasazenou cyklistickou přilbu,“ dodává plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia ČR.

I v letošním roce se na území České republiky uskuteční řada aktivit, při kterých budou policejní preventisté na zodpovědné chování všech účastníků silničního provozu upozorňovat. Aktivity všech členských států můžete názorně shlédnout na interaktivní mapě.

Každý občan navíc může tradičně sám pro sebe složit „SLIB bezpečnosti“ a dát si tak osobní závazek k ukázněnému a ohleduplnému pohybu v silničním provozu.

kpt. Ladislav Beránek

oddělení prevence Policejního prezidia ČR

15. 9. 2022

