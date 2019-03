Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Workshop „Přijď a staň se policistou na zkoušku“

KARLOVARSKÝ KRAJ - Hledáme nové posily.

I v letošním roce za účelem propagace a náboru nových policistů do řad Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje budeme pořádat workshopy s názvem „Přijď a staň se policistou na zkoušku“. Během následujících třech měsíců proběhne celkem pět těchto workshopů po celém Karlovarském kraji. První z nich se uskuteční v pátek dne 22. března 2019 od 9 hodin do 15 hodin v Chebu a je určen pro studenty středních škol. Těšit se můžete i na workshop pro veřejnost, který proběhne 24. května 2019 od 9 hodin do 15 hodin na Krajském ředitelstvím policie Karlovarského kraje v Karlových Varech.

nprap. Kateřina Krejčí

Odkazy do noveho okna Workshop pro veřejnost v Karlových Varec... Detailní náhled Workshop pro studenty v Chebu Detailní náhled

vytisknout e-mailem