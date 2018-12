Staň se jedním z nás

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Karlovarský kraj – Hokejista Šimon vyměnil letos hokejovou výstroj za policejní uniformu.

Šimon Havlík - patý z levaStejně jako bylo prioritou krajského ředitele plk. Mgr. Petra Macháčka Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje pro rok 2018 stabilizovat personální situaci v našem kraji, tak i pro rok 2019 to platí bez výhrad. „V letošním roce se nám podařilo přijmout celkem 78 nových policistů a policistek. I přes tento úctyhodný počet nám policisté v ulicích stále chybí. Pokud bychom byli v novém roce ještě o něco úspěšnější, bylo by to výborné. Pevně věřím, že tomu tak bude, “ řekl krajský ředitel.

Mezi posledními sedmi byl v letošním roce přijat Šimon Havlík, který byl zařazen na Dopravní inspektorát v Karlových Varech. Šimon je sportovec už od útlého dětství. Jeho sportovního ducha uchvátil hokej a v době, kdy hrál v juniorské extralize, věnoval sportu většinu svého volného času a na zimním stadionu trávil i 5 hodin denně. K policii se přihlásil, protože už od mala pokukoval po práci policistů, a když od svých několika známých, kteří už u policie pracují, získal potřebné informace, rozhodl se zkusit to taky. „Ptal jsem se, jak taková práce vypadá? V odpovědi se mi potvrdilo, to co jsem si říkal už jako malý kluk, že práce policisty mě bude naplňovat a nemám důvod čekat,“ uvedl Šimon. Práce u policie bude Šimonova první. „Těším se snad úplně na všechno, především na různé řešení nastalých situací,“ shrnul Šimon. Věří, že zkušenosti, které nasbírá ve výkonu služby, mu pomohou lépe zvládnout Základní odbornou přípravu, která ho bude v blízké době čekat.

A kde se Šimon vidí za několik let? „Zatím, se mi mezi favority kam bych to chtěl dotáhnout, jeví protidrogové a kriminálka. Uvidíme, co se během let stane, třeba mé představy ovlivní úplně jiné odvětví. Pro mě bude ale hlavní si při práci udělat ještě vysokou školu.“

Sportovce, kterého málo co vyvede z míry, rád se učí novým věcem, nemá problém se změnami a nechybí mu komunikativnost, je přesně to co policie potřebuje. Kdo ví, třeba nebude trvat dlouho a Šimon rozšíří řady policejních hokejistů, kteří v rámci Mistrovství UNITOP ČR reprezentují Karlovarský kraj.

Šimonovi i ostatním kolegům „nováčkům“ v budování kariéry držíme palce a přejeme jim hodně pracovních i soukromých úspěchů v životě.

Máte zájem o práci u Policie ČR?

Základními podmínkami je občanství České republiky, věk nad 18 let, bezúhonnost, minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost k výkonu služby. Veškeré další informace, včetně průběhu přijímacího řízení se dočtete ZDE

mjr. Mgr. Kateřina Böhmová

27. 12. 2018

