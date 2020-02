Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Stálý - Tým - Opatření - Pátrání - Akce = STOPA

Unikátní tým složený z policistů Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje si do svého mnohaletého působení připsal vloni čtyři zachráněné lidské životy. Zaměřuje se především na pátrání po tzv. „horkých stopách“ osob, které se nacházejí v bezprostředním ohrožení života či zdraví.



Čtyřiadvacet policistů slouží nad rámec své běžné práce ještě navíc i ve speciální skupině s názvem STOPA, která je připravena vyrazit čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu nejen do Královéhradeckého a Pardubického kraje, ale vypomáhat jezdí i do středních Čech. Jsou v něm specialisté na orientaci v terénu, řízení pátracích akcí i sběr informací. Takto fungující tým se speciální technikou, výbavou a možnostmi je unikátní v celé České republice. Nedílnou součástí týmu jsou i psovodi.



Díky nejmodernější technice, kterou tým disponuje, se daří už sedm let nalézat pohřešované a ztracené osoby v těžce přístupných terénech, kde často selhávají jinak osvědčené metody pátrání po osobách.



Pátrání může díky technologii GPS a speciálně připravenému pátracímu týmu probíhat i za ztížených podmínek jako je tma či mlha. Všichni policisté sloužící v tomto týmu jsou speciálně vyškoleni k plnění úkolů zejména v rámci pátracích akcí v terénu po pohřešovaných či hledaných osobách, ale poradí si spolu s dalšími kolegy i s kontrolou veřejného pořádku při velkých a hojně navštěvovaných sportovních či kulturních akcích a jiných nárazových a neplánovaných událostech většího charakteru.

Podrobnější informace k fungování týmu, konkrétní případy či statistika a fotodokumentace.

por. Ing. Magdaléna Vlčková, MBA

21.2.2020





