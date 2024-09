Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Stále přijímáme oznámení o internetových podvodech

PLZEŇSKÝ KRAJ – Lidé s vidinou získání či zhodnocení finančních prostředků o peníze naopak přicházejí. Stávají se oběťmi podvodníků.

Policisté napříč celým Plzeňským krajem stále přijímají množství oznámení o podvodech, ke kterým dochází v online prostředí, a to navzdory neustálým varováním a upozorněním, aby lidé byli obezřetní, nestali se oběťmi podvodníků a nepřišli o své úspory. Policisté prověřují případy s různým způsobem spáchání. Ve všech případech byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvod.

Jeden z poškozených reagoval na inzerát na internetu nabízející investování do kryptoměny. Následně byl kontaktován údajným pracovníkem investiční burzy, podle instrukcí si založil obchodní účet a komunikoval s bankéřem. Zaplatil vstupní poplatek 250 euro, dále převedl částku 250 tisíc korun na cizí bankovní účet a poté předal osobě vystupující jako kurýr 1 milion korun. Po další komunikaci s bankéřem pojal podezření, že by se mohlo jednat o podvod, a věc oznámil na policii.

Jiná žena také chtěla obchodovat s kryptoměnami, kdy kromě svých úspor si na investování vzala navíc úvěr. Přišla o 450 tisíc korun. Další poslala kvůli investování 800 tisíc korun, jiná 285 tisíc korun. Jiní muži pak přeposlali údajným makléřům 350 tisíc korun, 425 tisíc korun či 500 tisíc korun.

Další poškozená viděla inzerát, ve kterém známá osobnost radí s investováním. Po otevření odkazu se jí ozvala nějaká žena a za její pomoci investovala částku 250 dolarů a dále téměř 50 tisíc korun. Aby pak mohla vybrat svoji investici, bylo jí doporučeno, aby si stáhla aplikaci, ze které by si pak mohla částky vybírat. Podle doručovaných potvrzení z banky pak zjistila, že se nejedná o příchozí platby, ale o odchozí. Žena tak přišla o více než 700 tisíc korun.

K dalšímu podvodu došlo, když žena inzerovala na internetovém portálu k prodeji kozačky za 500 korun. Na její inzerát reagovala neznámá osoba a měla o boty zájem. Pod záminkou zajištění přepravy přišel prodávající ženě e-mail ze systému přepravní společnosti, následně se přihlásila do svého internetového bankovnictví a poté jí z účtu odešlo několik plateb v celkové částce 105 tisíc korun.

Jiné ženě psal muž pracující na ropné lodi na moři. Ženu pod legendou, že mu zablokovali účet a že je bohatý a že potřebuje peníze, aby mohl mít účet odblokovaný, a že za ní přijede a vezme si jí za ženu, přiměl k zaslání částky téměř 80 tisíc korun.

V souvislosti s těmito případy znovu apelujeme na lidi, aby byli obezřetní a chránili svoje finanční prostředky. Vidina snadného a rychlého zbohatnutí či romantického vztahu nahrává podvodníkům, kteří pak dokáží připravit poškozené o jejich mnohdy celoživotní úspory.



por. Mgr. Dagmar Brožová

17. září 2024

