Stále pátráme po matce dítěte

KRAJ: Veškerá snaha dosud nebyla úspěšná.

Jihomoravští kriminalisté i nadále rozplétají záhadný případ s odloženým novorozencem. V kontaktu byli s více než tisícovkou domácností v okolí místa nálezu a mluvili téměř se třemi tisícovkami lidí. Ani to však, včetně důkladné prohlídky přiléhající chatové oblasti, k úspěchu nevedlo. Z analýz zajištěných stop a odborných vyjádření vyplývá, že by matka mohla mít tmavé vlasy po ramena odbarvené na blond. Mohlo by také jít o uživatelku marihuany. Holčička, které v nemocnici začali říkat Apolenka, je v pořádku v péči pěstounů. Podle nejnovějších zjištění byla nalezena tři až čtyři hodiny po porodu. Každopádně víme, že se narodila předčasně, ve 34. týdnu těhotenství. Děkujeme za tipy, jejich prověřením se bohužel matku dohledat nepodařilo. Přesto ještě jednou žádáme veřejnost: Pokud jste ve svém okolí zaznamenali gravidní ženu a ta je teď bez zjevných důvodů bez dítěte nebo se třeba odstěhovala, obraťte se na linku 158.

Děkujeme za spolupráci.

Foto atypického kolíčku, se kterým byla „podvázána“ pupeční šňůra naleznete níže. Zde je vloženo videovyjádření.

mjr. Pavel Šváb, 27. listopadu 2024

