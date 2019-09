Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Stal se zázrak - narodila se Eliška

KRAJ VYSOČINA: Sbírka pro Vojtu bude ještě měsíc pokračovat

Obrovskou vlnu solidarity mezi kolegyněmi a kolegy v rámci Policie České republiky, ale také mezi občany v celé republice vyvolal velice smutný příběh třebíčského policisty – kynologa – sedmadvacetiletého podraporčíka Vojtěcha Votavy. Před několika měsíci se dostal do nelehké životní situace, kdy ho potkal velmi krutý osud. S jeho příběhem se začátkem července prostřednictvím sdělovacích prostředků seznámila široká veřejnost. Ani další dny, týdny a roky ale nebudu pro Vojtu nijak jednoduché.

Vojta se těšil ze spokojeného manželství s manželkou Evičkou. V průběhu těhotenství dostala Evička epileptický záchvat a po několika vyšetřeních lékaři zjistili arteriovenózní malformaci v mozku. Po komplikovaném porodu přivedla na svět zdravého chlapečka Matěje a začala s léčbou. Po dvou letech od porodu vše vypadalo v naprostém pořádku, a proto lékaři povolili Evičce další těhotenství. Když otěhotněla, společně s Vojtou se těšili z rostoucího bříška. Jejich radost ale překazilo náhlé bezvědomí u Evičky. I když pomoc přišla okamžitě, zhoršující se zdravotní stav si vyžadoval její okamžitý transport do brněnské nemocnice, kde ji lékaři dlouhé hodiny vyšetřovali. Zpráva, kterou lékařka Vojtovi sdělila, byla tou nejkrutější zprávou v jeho životě – praskla malformace způsobila masivní krvácení do mozku a už při převozu sanitkou byla prakticky mozkově mrtvá a nebylo jí už pomoci.

Miminko bylo podle prvotních vyšetření v pořádku, i kdy teprve v 16. týdnu těhotenství a tedy příliš malé na přežití. Přesto existovala malá naděje Udržet Evičku na přístrojích a pokusit se o zázrak. A ten zázrak se stal - těhotenství se podařilo udržet až do 34. týdne a 15. srpna přivedli lékaři v brněnské nemocnici císařským řezem na svět zdravou holčičku, která dostala jméno Eliška. Na svět přišel malý drobeček, který ale nikdy nespatří svoji maminku, Vojtu v ten okamžik čekala ta nejtěžší životní chvíle - přivítal na svět krásnou dceru a musel se navždy rozloučit s tou nejmilovanější bytostí, manželkou Evičkou. Vojtěch si začátkem minulého týdne miminko odvezl z nemocnice domů a chopil se role táty dvou malých dětí na plný úvazek.

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky ve spolupráci s Krajským ředitelstvím kraje Vysočina vyhlásil v červnu veřejnou sbírku, jejímž cílem bylo našemu kolegovi a kamarádovi pomoci. Na transparentní účet se scházely příspěvky od lidí napříč republikou. Vybrané finanční prostředky již byly poukázány ve prospěch Vojtěcha Votavy. Podpora ze strany veřejnosti ale neutichala ani po skončení sbírky. Lidé posílali peníze i po jejím ukončení, proto se organizátoři sbírky rozhodli, že sbírku na jeden měsíc - tedy do 30. září 2019 – znovu otevřou.

„Jen těžko dnes nalézám slova, kterými bych mohl vyjádřit své hluboké a upřímné poděkováni za obrovskou podporu a vlnu solidarity, které se mi ze všech stran dostávalo. Poděkování směřuje za všemi lékaři a zdravotníky, kteří se o Evičku a malou Elišku starali. Právě ta silná podpora mi často dodávala další životní energii, abych to dokázal všechno zvládnout. Pravidelně každý možný volný den jsem jezdil do Brna a seděl u nemocniční postele mé milované manželky a doufal v zázrak. Když jsem nemohl jet já, byl u Evičky každý den někdo z naší rodiny. Především nyní musím být silný a musím tady být pro Elišku a Matýska, kteří mě budou moc potřebovat,“ řekl Vojtěch Votava s tím že by chtěl současně velmi poděkovat také zástupům sdělovacích prostředků za pochopení, slušnost a především za korektnost s jakou přistupovali ke zveřejňování zpráv, ve kterých popisovali jeho smutný životní příběh.

„Dovolím si vás nyní požádat, abyste mi i v dalších dnech a týdnech dopřáli klid, který teď potřebuji při plnění zcela nové role – role táty dvou malých dětí na plný úvazek. Neberte to jako moji neochotu, ale moje rodina se nyní musí naučit žít bez maminky Ke klidu, který celá moje rodina potřebuje, by přílišný zájem médií nepřispíval,“ dodal na adresu sdělovacích prostředků závěrem Vojtěch Votava.

