Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Stal se obětí při investování

BEROUNSKO – Neinstalujte si žádné programy pro vzdálený přístup a buďte obezřetní.

Berounští kriminalisté prověřují opět další případ podvodu v kybernetické oblasti. Pětačtyřicetiletého muže kontaktovalo několik osob vydávajících se za pracovníky neurčitých společností se stoprocentním výdělkem z investic a instruovali ho, jak má postupovat. Jedním úkolem od podvodníků bylo, aby si poškozený nainstaloval do počítače program umožňující vzdálený přístup.

Vše začalo tím, že na začátku června volalo na mobilní telefon poškozeného nejméně 15 čísel, a to jak z cizích zemí, tak i z Česka. Pětačtyřicetiletý muž přijal hovor českého operátora, kdy se mu představil muž vystupující jako pracovník nejmenované společnosti zabývající se investicemi do kryptoměn. Ten oslovil muže s nabídkou získání výdělku z předchozího investování, kdy se jednalo o částku 300 tisíc. To poškozeného ani moc nezarazilo, jelikož v minulosti, zhruba před dvěma lety, skutečně investoval do kryptoměn.

Snaživý podvodník muži nabídl za účelem jednodušších postupů rádoby pomocnou ruku, doporučil mu nainstalovat si do počítače program umožňující vzdálený přístup. Aby vše vypadalo důvěryhodně, na ploše monitoru mu ukazoval grafy a výdělky peněz, jak jsou investice výhodné. Poškozený si program stáhl a další instrukcí bylo, aby se přihlásil do svého internetového bankovnictví. Tímto krokem dal naprostou volnost podvodníkovi, aby s jeho účtem operoval. Důvěřivý muž nakonec poslechl i poslední instrukci, a to potvrzení transakcí, o nichž si myslel, že se jedná o potvrzení přijatých plateb.

Pětačtyřicetiletý muž naletěl zkušenému podvodníkovi, kvůli němuž a jeho důvěřivosti přišel o více než půl milionu korun.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

13. června 2023

