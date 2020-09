Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Stal se obětí phishingového útoku

HODONÍNSKO: Naletěl podvržené webové stránce a poslal peníze na cizí účet.

Na policisty se obrátil muž, který se stal obětí phishingového útoku. Zatím neznámý pachatel vydávající se za poskytovatele skutečné webhostingové služby zaslal na jeho e-mail zprávu, ve kterém byl upozorněn na uhrazení platby ve výši 8 Euro za webhostingové služby. Při pokusu o platbu byl nevědomky, aniž by si toho všiml, přesměrován na podvrženou stránku webhostingové společnosti. Tam byl odkázán na falešnou platební bránu 3D SECURE. Aniž by postřehl podezřelé okolnosti, zadal pomocí platební karty transakci a odeslal. Další věc, kterou přehlédl, bylo to, že podvržená platební brána na místo 8 Euro napsala 800 Euro. Následně se mu na monitoru zobrazila zpráva o neúspěšnosti transakce, takže ji celou opakoval. Toto se pak opakovalo ještě dvakrát. Až následně kontaktoval skutečnou webhostingovou společnost, kde mu bylo sděleno, že se jedná o Phishingový útok a při kontrole plateb na svém účtu zjistil, že přišel celkově o 2400 Euro.

Policisté varují před podobnými případy. Buďte při elektronické komunikaci a platbách vždy obezřetní. Kontrolujte správnost webových i e-mailových adres a ověřujte si informace.

por. Bc. Petr Zámečník, 24. 9. 2020

