Stačí, když kape

VSETÍNSKO: Minulý týden kriminalisté obvinili dealera marihuany.

Kriminalisté obvinili distributora marihuany. Muž prodával v Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí několik let. Vydělal si více jak čtvrt milionu korun.

Delší dobu kriminalisté pracovali na rozkrytí sítě distributora marihuany na Rožnovsku. Minulý týden spadla klec. Kriminalisté na začátku minulého týdne sedmadvacetiletého muže z Rožnovska zadrželi a provedli u něj domovní prohlídku. Následovalo obvinění z trestného činu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Muž se doznal, že konopí pěstoval několik let a to s využitím skleníku i později nakoupených pěstebních boxů. Nejprve se jednalo o jeden menší box, ke konci to byly dva větší boxy. Podle možností sklízel v boxech 2-3 krát do roka. Prodával několika osobám, měl i pravidelné odběratele, kterým prodával i v desítkách případů. Podle toho se také pohybovala cena. Za marihuanu ze skleníku požadoval 60-100 Kč za gram a za marihuanu z boxů 100-200 Kč za gram. Celkově si mohl prodejem vydělat 250 000 – 300 000 Kč.

Zlomem v jeho činnosti byla výměna elektroměru. Od té doby se snažil vybavení zbavit. I tak kriminalisté při domovní prohlídce našli elektrosoučástky využívané k pěstování a také hotovost 39 000 Kč pocházející z prodeje. Věci i peníze kriminalisté zajistili.

Kriminalisté také zjistili několik odběratelů. Jedná se o čtyři muže a ženu z Rožnova pod Radhoštěm a okolí ve věku jednadvacet až šestatřicet let. Kriminalisté nadále zjišťují informace, které by je dovedly k dalším odběratelům.

21. března 2019, por. Bc. Vladislav Malcharczik

