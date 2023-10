Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Stabilita zaměstnání byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem se stal policistou

KARLOVARSKÝ KRAJ - Říká vedoucí „družstva krajských dopraváků“ z Karlových Varů.

Do řad Policie České republiky vstoupil 1.8.2002, jako policista dopravního inspektorátu v Sokolově. Začínal na oddělení hlídkové služby a postupně se vypracoval až na pozici vedoucího oddělení silničního dohledu. Jaká byla jeho cesta k Policii České republiky, povypráví npor. Bc. Miroslav Kolda.



„Odmaturoval jsem na Integrované střední škole technické a ekonomické v Sokolově, obor Silniční doprava a přeprava. Po maturitě jsem nejdřív začal pracovat jako dělník v lese. Práce v lese byla hodně fyzicky náročná a hlavně sezónní, tak jsem hned po návratu z vojny začal hledat stabilnější a lépe placenou práci. Nejdřív jsem to zkoušel jako sanitář u Záchranné služby v Sokolově, ale pořád to nebylo úplně to, co jsem hledal.“ Rozpovídal se npor. Kolda o jeho prvních pracovních zkušenostech. „Paradoxně mě k práci na dopravce přivedla mimo jiné i moje tehdejší vedoucí, vrchní sestra ze Sokolovské záchranky. Pořád se mnou a s kolegy spekulovala, co by mě mohlo jako povolání bavit a hlavně, kde bych mohl uplatnit obor, který jsem studoval. Jednou přišla do práce s „geniálním“ nápadem, že policie v Sokolově hledá příslušníky na dopravku, tak ať to jdu zkusit. Zároveň se v té době k policii zkoušela dostat spousta mých přátel a bývalých spolužáků, ale skoro nikdo z nich neprošel přes přijímací řízení. Nenechal jsem se odradit a šel to zkusit a vyšlo to. No a tak jsem tady“, vypráví.



Jak vlastně tenkrát probíhalo přijímací řízení? Změnilo se v průběhu let hodně? „No musím říct, že to tenkrát byla celkem makačka se k policii dostat. Třeba fyzické testy měly více disciplín, krom celomotorického testu, člunkového běhu a kliků, se cvičilo s tyčí, plavalo se a dokonce jsme běhali 12ti minutovku. Dneska se fyzické testy upravily a disciplíny zůstaly nakonec jen čtyři. Psychologické vyšetření a lékařská prohlídka se samozřejmě také přizpůsobily současné době. Dřív nábor nových policistů pro Karlovarský kraj probíhal v Plzni, takže i to, že museli uchazeči dojet až tam, mohlo někoho odradit.“





Jste v poměrně mladém věku na vysokém manažerském postu policie, jaká byla Vaše cesta k pozici vedoucího oddělení? „Nastoupil jsem jako klasický dopraváček na hlídkovou službu, tedy mojí náplní práce bylo kontrolovat bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Měření rychlosti, kontrola povinné výbavy vozidla, parkování, jestli nám řidiči nejezdí pod vlivem alkoholu, prostě abych to zkrátil, klasická dopravačina. Když jsem nasbíral nějaké zkušenosti, dostal jsem nabídku přestoupit na skupinu dopravních nehod, poskočil jsem díky tomu v tarifní třídě a samozřejmě ruku v ruce s tím jsem dostal i vyšší služební příjem“, rozpovídal se Kolda. „V roce 2010 vzniklo Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje a spolu se vnikem se zakládala i nová oddělení a odbory, tedy i odbor služby dopravní policie. Pro nás okresní dopraváky to byla možnost dalšího karierního růstu a možnost získat nové zkušenosti. Moje chvíle přišla v roce 2015. S přesunem na „krajskou dopravku“, jak odboru služby dopravní policie říkáme mezi policisty, jsem začal studovat i vysokou školu. Školu jsem úspěšně dokončil a v roce 2021 jsem se účastnil výběrového řízení, které bylo vypsáno právě na pozici vedoucího oddělení silničního dohledu. Když mi výběrová komise oznámila verdikt, že jsem byl nejvhodnější kandidát, krve by se ve mně nedořezal. Během výběrka jsem zúročil všechny doposud nasbírané zkušenosti, takže určitě všem doporučuji si odšlápnout práci policisty úplně od nejzákladnějšího článku. Znalosti a zkušenosti vám nikdy nikdo nevezme a všechno co jsem za svoji praxi posbíral, viděl a zažil, teď předávám dál svému týmu dopravních policistů na mém oddělení.“



Kam budou směřovat Vaše další kroky u policie? „Kdoví, zatím jsem spokojený tam, kde jsem. Mám na oddělení tým skvělých a pracovitých lidí, na které se můžu spolehnout. Chodím do práce rád a pořád mě to baví, takže co víc si přát“, dokončuje s úsměvem npor. Kolda.



Pokud máte zájem rozšířit řady policistů v rámci Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a chcete se stát policisty, neváhejte se obrátit na personalistu z odboru personálního na telefonním čísle 725 389 779 nebo emailu krpk.nabor@pcr.cz. Případné další kontakty naleznete zde - https://www.policie.cz/clanek/personalisti.aspx. Od personalistů ze skupiny nábor Vám budou ochotně poskytnuty případné další informace k příjímacímu řízení.

vytisknout e-mailem