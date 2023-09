Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Srpnové krádeže recidivisty

ČESKOLIPSKO - Nechtěl krást ve svém okrese, tak zaměstnal českolipské kriminalisty

V srpnu letošního roku, to byly přesně dva roky od propuštění 38letého muže z Pardubicka z výkonu trestu s podmínkou. Ten však svůj pobyt na svobodě pojal po svém. Nenapadlo ho totiž nic jiného, než ,,jít udělat prachy“, jak sám uvedl v protokolu.

V brzkých ranních hodinách na začátku měsíce srpna zavítal do výdejního skladu jedné z prodejen v Kamenickém Šenově. Vypáčením dveří se dostal do objektu, kde z různých jemu volně přístupných prostor odcizil finanční hotovost, která byla uložena ve sklenicích ve skříních a v pokladnách. Navíc si s sebou ještě odnesl 319 kusů krabiček cigaret. Svou návštěvou způsobil škodu ve výši 302 879 korun.

V předposledním srpnovém dni se muž vydal pro změnu do města Cvikov, kde se vloupal do zaparkovaného autobusu. Rozbil skleněnou výplň větracího okénka a tímto se protáhnul dovnitř do autobusu. Z něj odcizil drobné mince, různé cukrovinky, propisku, autolékárničku a v neposlední řadě štětku na údržbu interiéru autobusu. Zde způsobil škodu ve výši 1 464 korun.

Českolipští kriminalisté brzy objasnili a ustanovili osobu pachatele. Dne 30. srpna jsme zahájili trestní stíhání 38letého muže pro přečin pokračující krádeže vloupáním a přečin poškození cizí věci, za což muži hrozí až pětiletý trest odnětí svobody. Na svém kontě má již 14 záznamů týkajících se různé trestné činnosti a výše uvedených skutečností se dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech pro obdobný čin odsouzen nebo potrestán.

11.9.2023

por. Bc. Klára Jeníčková

tisková mluvčí KŘP Libereckého kraje

