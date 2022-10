Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Šroubovákem poškodil zaparkované auto

České Budějovice - Policisté už znají jeho totožnost, půjde před soud.

Policisté z obvodního oddělení Čtyři Dvory už znají totožnost pachatele, který dne 9. září poškodil zaparkovaný automobil. Muž (64 let) z Českokrumlovska si vyhlédl automobil značky VW Touran, který stál zaparkovaný na jednom parkovišti v ulici Na Sádkách. Vzal šroubovák a a vrypem poškodil přední levé dveře v délce 90 cm a levé zadní dveře v délce 80 cm. Majiteli vozidla tak způsobil škodu ve výši bezmála 44 000 korun. Muž je podezřelý ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Případ policisté prověřují ve zkráceném přípravném řízení. Muž by tak měl do dvou týdnů stanout před soudem.

18. října 2022

