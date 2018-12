Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Srny pod koly aut

RYCHNOVSKO - Střety se zvěří téměř každý den.

Hlídka dopravních policistů vyjížděla včera i o den dříve k dopravním nehodám, při kterých se srny střetly s osobními auty.



V prvním případě policisté z rychnovské skupiny dopravních nehod vyšetřovali událost v 17:20 na silnici mezi Rychnovem nad Kněžnou a Javornicí. Řidičce osobního auta zn. Kia Ceed vběhla náhle z pravé strany do jízdní dráhy srna. Zvířeti se už žena nedokázala vyhnout. Srna po střetu odběhla do lesa; ke zranění osob nedošlo. Škoda této dopravní nehody byla vyčíslena na 20.000 korun.

O den později vyjížděli sloužící policisté mezi obce Křivice a Přepychy. Řidiči osobního auta zn. Fiat na přímém úseku vyběhla v bezprostřední blízkosti vozu z příkopu srna a po střetu zůstala na místě zraněná. Škoda této dopravní nehody byla odhadnuta na 10.000 korun.

Ke střetu se zvěří, konkrétně s divokými prasaty, došlo na Rychnovsku i o svátcích. Více ZDE.

Dojde-li při střetu dopravního prostředku se zvířetem ke smrti zvířete, je řidič povinen nahlásit to mysliveckému hospodáři dané honitby, který přijede a označí uhynulé zvíře žlutou plombou.

Nejjednodušší postup je ohlásit událost na linku 158. Operační důstojník na místo vyšle dopravní policii. Ta spolu s operačním důstojníkem ví, koho v těchto případech kontaktovat, aby zvíře ze silnice bezpečně odklidil.

Usmrcené či zraněné zvíře by motorista určitě neměl ze silnice odklízet. Zaprvé by mohlo být nemocné, což laik nepozná, zadruhé může poraněné zvíře člověka ošklivě zranit.

Zvíře nikdy nenakládejte do auta. Mohlo by to být později posouzeno jako trestný čin pytláctví.

Statistika.

V letošním roce do dnešního dne policisté na Rychnovsku zadokumentovali 134 dopravních nehod - střetů se zvěří (celkem nehod 613). Je to o 21 nehod méně než za stejné časové období v roce 2017 a o 3 události více než v roce 2016.



por. Mgr. Alena Kacálková

28.12.2018

Odkazy do noveho okna Střet se zvěří Detailní náhled Střet se zvěří Detailní náhled

vytisknout e-mailem Google+