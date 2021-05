Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Srna zkřížila řidiči cestu

BEROUNSKO – Řidiči, buďte obezřetní a dávejte pozor na migrující zvěř přes silnice.

Policisté berounského dopravního inspektorátu vyjížděli před šestnáctou hodinou v úterý 4. května 2021 k oznámené dopravní nehodě v katastru obce Poteplí.

Čtyřiašedesátiletému řidiči z Prahy při jízdě po pozemní komunikaci č.III/2011 ve směru od obce Poteplí do Nižboru vběhla do jízdní dráhy srna a došlo ke střetu. Srna byla po srážce odmrštěna do příkopu, kde vlivem nárazu uhynula. Při dopravní nehodě nedošlo k žádnému zranění osob. Policisté vyzvali řidiče k dechové zkoušce, která byla s negativním výsledkem. Na vozidle vznikla škoda ve výši 52 000,-Kč.

Policisté upozorňují řidiče, aby byli při projíždění pozemních komunikací poblíž lesních a polních porostů velmi obezřetní a věnovali zvýšenou pozornost střetu se zvěří. Především v ranních a nočních hodinách, kdy je zvěř dezorientována, opouští svá útočiště a více se přemisťuje, a to právě přes pozemní komunikace, kde následně dochází k dopravním nehodám.

nprap. Jana Šteinerová

tisková mluvčí

P ČR Kladno

5. května 2021

