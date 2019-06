Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Srna ani divočák nepřežili

DOMAŽLICKO - Dva střety osobních vozidel s lesní zvěří šetřili během několika málo hodin dopravní policisté.

Ke dvěma téměř totožným dopravním nehodám došlo v noci z 12. června 2019 na 13. června 2019 během několika hodin. V obou figurovala lesní zvěř. Dne 12. června 2019 v 23:00 hodin mezi obcemi Lísková a Černá Řeka řídil třiadvacetiletý řidič osobní vozidlo tovární značky Audi ve směru jízdy od obce Lísková na Černou Řeku. Muž nedokázal zabránit střetu s divokým prasetem, které mu náhle vběhlo do jízdní dráhy z levé strany, a došlo ke střetu. Na místě dopravní nehody policisté uhynulou zvěř objevili a myslivec mysliveckého sdružení divočáka převzal. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 2 tisíce korun.

Stejný scénář měla o pár hodin později dopravní nehoda mezi obcemi Újezd a Babylon. Zde řídila v 04:40 hodin sedmadvacetiletá řidička vozidlo tovární značky Suzuki a také jí do jízdní dráhy vběhla z levé strany lesní zvěř, tentokrát to byla srna. Došlo ke střetu a i v tomto případě byla uhynulá srna nalezena. Mrtvé zvíře převzal myslivec mysliveckého sdružení. Škoda na vozidle byla vyčíslena na 25 tisíc korun. V obou případech nedošlo ke zranění osob a rovněž u obou řidičů dopravní policisté vyloučili požití alkoholických nápojů před jízdou.

Při srážce se zvěří vzniká škoda jejímu majiteli, kterým je většinou místní myslivecké sdružení. Proto zde platí povinnost oznámit dopravní nehodu policii. A to i v případě, že zvěř z místa nehody utekla. Upozorňujeme řidiče, kteří by si usmrcené zvíře chtěli ponechat, že jejich jednání bude kvalifikováno jako trestný čin pytláctví, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.



por. Mgr. Dagmar Brožová

13. června 2019

vytisknout e-mailem