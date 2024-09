Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Srážku nepřežili oba motorkáři

ZNOJEMSKO: Dopravní policisté zjišťují příčiny, okolnosti a míru zavinění nehody poblíž Vracovic (video).

V sobotu večer došlo poblíž obce Vracovice na Znojemsku k tragické dopravní nehodě. Osobní automobil Cupra přejel do protisměru, kde se čelně střetl s motocyklem BMW. Jeho jedenapadesátiletý řidič a o osm let mladší spolujezdkyně na místě zemřeli. V osobním autě byli zraněni jak řidič, tak i spolucestující. Oba záchranáři převezli do nemocnice. Znojemští dopravní policisté zjišťují příčiny a okolnosti nehody i míru zavinění jednotlivých účastníků. Komunikace byla po dobu vyšetřování uzavřená. Místo nehody bylo možné objíždět přes okolní obce. K dopravním komplikacím nedocházelo.

por. Bohumil Malášek, 28. září 2024

