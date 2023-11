Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Srážka vozidel za Ostravicí

Fr. Místek: Dvě osobní vozidla měla narazit do otáčejícího se kamionu

Dnes v brzkých ranních hodinách, konkrétněji kolem půl páté, došlo na silnici č. 1/56 na Frýdecko-Místecku k dopravní nehodě kamionem a dvou osobních vozidel.

K nehodě došlo za obcí Ostravicí. Dle dosud zjištěných informací došlo ke střetu dvou osobních vozidel jedoucích od vodní nádrže Šance (od Bílé) s nákladním vozidlem s návěsem, který původně směřoval k Bílé, ale z důvodu vjetí do úseku silnice, kde platí pro nákladní vozidla zákaz vjezdu, se otáčel. Připojím informaci, že řidič kamionu nerespektoval několik světelných upozornění na zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun do tohoto úseku, který je aktuálně pro nákladní vozidla nesjízdný. Při nehodě došlo ke zranění celkově čtyř mužů z osobních vozidel, všichni byli předáni do péče zdravotníků. Dechové zkoušky u řidičů byly negativní.

Kvůli šetření a následně odstraňování následků nehody usměrňovali policisté po dobu nezbytně nutnou provoz, a to kyvadlově. Příčinami a veškerými okolnostmi dopravní nehody se i nadále zabývají policisté dopravního inspektorátu Frýdek-Místek.

por. Mgr. Soňa Štětínská

oddělení tisku, 27. listopadu 2023

