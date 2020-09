Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Srážka vlaků

KDYNĚ - Na vlakovém nádraží došlo ke střetu služebního vlaku a osobního vlaku. Zraněno bylo devatenáct osob. Škoda byla odhadnuta na 4 750 000 korun.

Dne 9. září 2020 v 07:08 hodin došlo k železniční nehodě na vlakovém nádraží v obci Kdyně. Srazil se zde služební vlak jedoucí na hlavní koleji od Domažlic, který řídil padesátiletý strojvedoucí, a osobní vlak jedoucí směrem od Klatov. Osobní vlak řídil devětačtyřicetiletý strojvedoucí. Osobní vlak byl z důvodu bezpečného vystupování a nastupování osob sveden na bližší kolej k železniční budově, avšak vlak nedobrzdil, projel návěstidlo Stůj a následně narazil do služebního vlaku, který měl signál Volno k vjezdu do nádraží. Požití alkoholu u strojvedoucího služebního vlaku bylo vyloučeno dechovou zkouškou. Strojvedoucí osobního vlaku utrpěl zranění, se kterým byl letecky transportován do nemocnice v Praze a kvůli kterému nebyl schopen dechové zkoušky. Byl nařízen odběr krve v lékařském zařízení. Při střetu došlo ke zranění nejméně devatenácti osob. Předběžně odhadnutá škoda na drážních vozidlech a na kolejovém tělesu činí 4 750 000 korun. Případ si převzali domažličtí kriminalisté, kteří jej evidují jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti.



por. Mgr. Dagmar Brožová

10. září 2020

