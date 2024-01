Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Srážka vlaku s vozidlem v Bavorově

Strakonice - Dopravní policisté se do Bavorova vraceli na další nehodu.

Dopravní policisté se dnes opět vraceli do Bavorova, tentokrát na dopravní nehodu srážku osobního automobilu s vlakem v ulici Na Drahách. Nehoda byla hlášena na linku 158 pět minut po dvanácté hodině s tím, že do projíždějícího vlaku jedoucího ve směru z Nového Údolí do Číčenic narazila řidička osobního vozidla Škoda Octavia. Třiačtyřicetiletá řidička, která k přejezdu přijížděla ulicí Ke Koupališti, přehlédla nejen dopravní značku STOP, ale i projíždějící vlak a narazila do jeho boku. Ve vlaku cestovalo 12 osob. Při střetu nebyl nikdo zraněn. U řidičky i strojvedoucího přítomnost alkoholu policisté vyloučili dechovou zkouškou. Provoz vlaků bude po dobu vyšetřování zastaven.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

2. ledna 2023

Odkazy do noveho okna srážka s vlakem Detailní náhled dn Bavorov Detailní náhled

vytisknout e-mailem