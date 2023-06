Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Srážka vlaku s vozidlem na železničním přejezdu

DĚČÍN - Prověřujeme okolnosti srážky vlaku s osobním vozidlem

V úterý 12. června 2023 krátce po 18. hodině došlo na železničním přejezdu v Děčíně – Březinách, v části Bechlejovice k vážné dopravní nehodě, kdy rychlík jedoucí od obce Benešov nad Ploučnicí ve směru na Děčín narazil do osobního vozidla tovární značky VW Sharan. Podle prvotních zjištěných informací ke střetu osobního vozidla s vlakem došlo v době, kdy na železničním přejezdu byla dávána výstraha dvěma červenými přerušovanými světly přejezdového zabezpečovacího zařízení a výstraha přerušovaným zvonkem zařízení. Po nárazu před sebou vlak tlačil vozidlo do vzdálenosti cca 400 metrů. Při nárazu došlo k vážnému zranění řidiče osobního vozidla, který zůstal zaklíněný ve vozidle. Po vyproštění byl letecky transportován do nemocnice. Druhá osoba z osobního vozidla byla převezena k vyšetření do nemocnice. Ve vlaku cestovaly zhruba dvě desítky lidí, z nichž podle prvotních informací nebyl nikdo zraněn. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému. K nehodě byl vyslán výjezd kriminalistů a drážní inspekce. Železniční doprava na trati byla uzavřena.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Příčiny a veškeré další okolnosti nehody jsou předmětem prověřování děčínských kriminalistů.

Závěrem policisté zdůrazňují, aby řidiči dbali potřebné opatrnosti, při přejíždění železničního přejezdu. Nerespektování pravidel pří jízdě před a přes železniční přejezdy totiž může mí i fatální následky.

Děčín 13. června 2023

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem