Srážka vlaku s osobou

NEPOMUCKO – Osobní vlak srazil mezi zastávkami Srby – Nepomuk Dvorec osobu, kterou po náročném pátrání nalezli policisté v nedalekém drážním domku.

Policisté z obvodního oddělní Nepomuk dne 10.1.2022 před 19. hodinou přijali oznámení od strojvedoucího vlaku, že na trase Plzeň – České Budějovice mezi zastávkami Srby – Nepomuk Dvorec zřejmě srazil nějakou osobu. Po zastavení vlaku oznamovatel nalezl v blízkosti kolejiště tašku s rozházeným nákupem a kšiltovku.

Na místo vyjelo několik hlídek policistů, včetně psovoda, několik jednotek HZS a společně začali propátrávat okolí železniční trati. V daném úseku se jednalo o složitý terén, neboť železniční trať je na strmých náspech, které jsou porostlé hustými křovinami. I po opakovaném propátrání okolí trati nebyla nalezena žádná osoba. Současně policisté z obvodního oddělení Nepomuk díky osobní a místní znalosti pojali podezření, že by se mohlo jednat o osobu, která přebývá v nedalekém drážním domku a často si zkracuje cestu po trati. V drážním domku policisté až po několika marných pokusech kontaktovali pětatřicetiletého muže, který byl silně pod vlivem alkoholu. Dle jeho vyjádření nestačil uskočit před vlakem a ten ho škrtl o levý bok. Neboť byla obava, že by muž mohl mít vnitřní zranění, na místo přijela zdravotnická záchranná služba a převezla jej k lékařskému ošetření. U jednadvacetiletého strojvedoucího vlaku byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem, zraněný muž odmítl dechovou zkoušku.

Jednokolejná trať byla zastavena na několik desítek minut. Sražený muž je podezřelý ze spáchání přestupku o drahách, za který mu hrozí pokuta až do výše 10 tisíc korun a dále uhrazení nákladů za zastavení provozu železnice.



por. Ing. Eva Červnková

11. ledna 2022

