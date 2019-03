Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Srážka snowboardisty s lyžařkou na Medvědíně

TRUTNOVSKO – Hledáme svědky události.

Od pátku 8. 3. se policisté ze Špindlerova Mlýna zabývají případem srážky snowboardisty s lyžařkou, ke které došlo krátce po 10. hodině dopoledne na Medvědíně. V celé věci již zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a nyní zjišťují veškeré okolnosti. Podle prvotních skutečností tu měl do ženy zezadu narazit dosud neznámý muž na snowboardu, když ji předjížděl. Žena v důsledku střetu spadla na sjezdovku a až poté, co muž z místa události odjel, vyšlo najevo, že utrpěla vážnější zranění na dolní končetině. K lékařskému ošetření ji do Medical centra převezla horská služba, kde se závažnost poranění potvrdila.

V souvislosti s šetřením celé události uvítáme svědectví všech lidí, kteří srážku viděli. Pokud můžete s objasněním průběhu nehody pomoci, nebo máte informace k totožnosti snowboardisty, volejte na tísňovou linku 158 či kontaktujte kteroukoliv služebnu Policie ČR. Děkujeme.

nprap. Lukáš Vincenc

11. března 2019

vytisknout e-mailem