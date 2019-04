Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Srážka předjíždějícího a vlevo odbočujícího vozidla

JIČÍNSKO – Nehoda se neobešla bez zranění.

DN u Holína ze dne 07. 04. 2019O tom, jak velké nebezpečí hrozí řidičům při odbočování vlevo, se mohla v neděli 07. března kolem půl dvanácté dopoledne nedobrovolně přesvědčit pětatřicetiletá řidička osobního motorového vozidla Seat Cordoba a její dvě nezletilé děti.

Žena jedoucí od Ohařic na Jičín měla na přímém úseku v prostoru křižovatky zřejmě v úmyslu odbočit vlevo z hlavní silnice na vedlejší ve směru na Horní Lochov. Při odbočovacím manévru měla mírně vybočit vlevo do protisměru. V danou chvíli se zřejmě nepřesvědčila pohledem do zpětného zrcátka, zda není předjížděna jiným účastníkem silničního provozu. Padesátiletý řidič osobního motorového vozidla Škoda Octavia jedoucí ve stejném směru měl ještě před tím započít předjíždění před ním jedoucích motorových vozidel. V důsledku toho došlo v levém jízdním pruhu ke střetu obou vozidel, kdy Škoda Octavia narazila přední částí do levých zadních dveří automobilu Seat Cordoba. Poté obě vozidla skončila mimo silnici v travnatém svahu a náletových křovinách. Při dopravní nehodě utrpěla řidička zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice. Ke zranění ostatních osob naštěstí nedošlo. Policisté na místě provedenými dechovými zkouškami vyloučili požití alkoholu u obou účastníků dopravní nehody. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku 235 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a samotná míra zavinění je v současné době předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

nprap. Aleš Brendl

08. dubna 2019; 12:45

