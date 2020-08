Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Srážka motocyklu s vozidlem

KLATOVSKO - Včera odpoledne se řidič na motocyklu dostal do smyku a narazil do dvou protijedoucích vozidel.

V úterý 25. srpna 2020 jel po komunikaci I. třídy číslo 22 sedmačtyřicetiletý muž z Klatov na motocyklu značky Ducati. V 15.40 hodin jel ve směru od obce Vráž na Klatovy. Při projíždění pravotočivé zatáčky se dostal s motocyklem do smyku, spadl s motocyklem na vozovku, vjel do protisměru, kde motocykl narazil do přední části protijedoucího vozidla značky Škoda Fabia a nákladního vozidla Renault Master. Po srážce zůstal řidič s motocyklem v levém silničním příkopu.

Dechové zkoušky byly u řidičů s negativními výsledky.Odhadnutá hmotná škoda činí 195 tisíc korun.

Zraněný řidič motocyklu byl převezen se zraněním do nemocnice v Klatovech.

nprap. Ladmanová Dana

26. srpna 2020

