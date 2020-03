Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Srážka dvou vozidel

ŽELEZNORUDSKO - Na křižovatce došlo ke srážce, kdy se vozidlo při brzdění dostalo do smyku.

Po komunikaci II. třídy číslo 190 jel v sobotu 7. března 2020 řidič s vozidlem značky Škoda Octavia. Před devátou hodinou dopoledne sedmačtyřicetiletý řidič ze Železnorudska odbočoval v prostoru křižovatky z vedlejší komunikace vlevo na hlavní silnici, po které jel řidič s vozidlem značky Citroën. Řidič vozidla Citroën začal prudce brzdit a vozidlo se na komunikaci se slabou vrstvou sněhu dostalo do smyku a přední částí narazilo do levého boku vozidla Škoda. Po střetu bylo vozidlo Škoda odraženo mimo silnici a pravou zadní částí narazilo do sloupu veřejného osvětlení.

Řidič vozidla Škoda utrpěl zranění a byl převezen k ošetření do nemocnice v Klatovech a následně propuštěn. Provedená dechová zkouška byla u muže 0,21 a opakovaně 0,00 promile alkoholu a u druhého řidiče s negativním výsledkem.

Odhadnutá hmotná škoda činí 55 tisíc korun.

nprap. Ladmanová Dana

9. března 2020

