Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Srážka dvou vlaků a osobního automobilu

CHEBSKO – Naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

V úterý 14. února letošního roku kolem deváté hodiny večerní došlo na železničním přejezdu u Tršnic na Chebsku ke srážce dvou motorových vlaků a osobního automobilu. K té mělo dojít tak, že padesátiletý řidič osobního automobilu značky Volkswagen, jedoucí ve směru od Františkových Lázní do Chebu, měl při přejíždění železničního přejezdu sjet pravým předním kolem do kolejiště.

Z vozidla měl následně vystoupit a vyhledat pomoc v blízkém domě. Společně s mužem, který mu vyšel na pomoc, se snažili vozidlo vyprostit, což se jim nepodařilo. Padesátiletý muž následně vzniklou situaci nenahlásil na tísňovou linku. Několik málo minut poté po jedné z kolejí přijel osobní vlak, který do vozidla narazil, přičemž ho měl odhodit na vedlejší kolej. V tu dobu na vedlejší koleji projížděl v opačném směru druhý osobní vlak, který naštěstí stihl zabrzdit a došlo pouze k lehkému střetu s vozidlem, které skončilo na střeše. Provoz na trati byl zcela zastaven. Obnoven byl dnešního dne 15. února letošního roku kolem půl jedné hodiny ranní.

Ve vlakových soupravách mělo cestovat 29 osob a v osobním automobilu pouze řidič. Při této nehodě naštěstí nedošlo k žádnému zranění.

Způsobená škoda byla předběžně odhadnuta na 700 tisíc korun.

Přesná příčina a okolnosti této nehody jsou nadále v šetření policistů.

Co dělat pokud uvíznete na železničním přejezdu:

Pokud jste na železničním přejezdu uvízli kvůli nějaké vážnější situaci a auto máte nepojízdné, pak z něj rychle utečte a pomozte jej opustit i dalším cestujícím. Co nejrychleji se také pokuste zavolat na linku 112, že Vaše auto uvízlo na železničním přejezdu. K tomu budete potřebovat číslo přejezdu, které by mělo být umístěné na zadní straně skříně závor nebo na zadní straně výstražného kříže v případě, kdy tam závory nejsou. Pokud toto číslo operátorovi do telefonu nahlásíte, je velká šance, že dokáže vlak ještě před příjezdem nouzově zastavit.

nprap. Jan Bílek

15.2.2023

