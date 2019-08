Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Srážka čtyř vozidel za odbočkou na Dřevěnice

JIČÍNSKO – Nehoda si vyžádala zraněné osoby.

DN u Dřevěnic ze dne 17. 08. 2019V sobotu 17. srpna krátce před jedenáctou hodinou dopolední došlo na silnici I. třídy číslo 16 za odbočkou na obec Dřevěnice ve stoupání ke kruhové křižovatce u obce Úlibice k hromadné dopravní nehodě.

Šestačtyřicetiletý řidič osobního motorového vozidla Volvo v tu dobu jel ve směru od Nové Paky na Jičín. V daném úseku silnice se pravděpodobně plně nevěnoval řízení a zřejmě i nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím automobilem Škoda Superb, které řídil jednačtyřicetiletý řidič. Ten vzhledem k situaci vyvolané silničním provozem zastavil na konci souvislé kolony stojících aut. Následovala tak nevyhnutelná srážka. Vozidlo Škoda Superb navíc vlivem nárazu narazilo do před ním stojícího automobilu Mazda. Tím to však celé neskončilo. Do havarovaného vozidla Volvo zezadu narazil automobil Citroen Berlingo, které řídil šestačtyřicetiletý muž. I v tomto případě s největší pravděpodobností hrála svoji vinu nepozornost. Při dopravní nehodě došlo ke zranění spolujezdkyň z vozidla Škoda Superb a zranění řidiče Volva. Policisté na místě provedenými dechovými zkouškami vyloučili požití alkoholu u všech zúčastněných řidičů. Celková škoda je předběžně odhadnuta na částku 400 tisíc korun.

Přesná příčina dopravní nehody a jednotlivé míry zavinění jsou tak předmětem dalšího šetření jičínských dopravních policistů.

Více preventivních informací obezpečné vzdálenosti naleznete ZDE.

nprap. Aleš Brendl

19. srpna 2019; 13:50

