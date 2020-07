Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Srážka auta s vlakem

JIČÍNSKO – Tentokrát se to naštěstí obešlo bez tragických následků.

DN u Libošovic ze dne 26. 07. 2020V neděli 26. července krátce po půl páté odpoledne došlo na nechráněném železničním přejezdu u Libošovic k vážné dopravní nehodě.

Šestašedesátiletý řidič osobního motorového vozidla Hyundai i30 v tu dobu jel ve směru na obec Vesec u Sobotky. S největší pravděpodobností přehlédl zprava přijíždějící osobní motorový vlak jedoucí od Libuně na Dolní Bousov. Strojvedoucí vlaku i přes veškerou snahu již nedokázal střetu zabránit a přední částí vlaku narazil do pravé zadní části vozidla. To skončilo odhozené vpravo mimo železniční trať. Řidič utrpěl zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice. V době srážky ve vlaku cestovalo sedm lidí. Ke zranění jiných osob nedošlo. Alkohol u řidiče i strojvedoucího vyloučila policisty provedená dechová zkouška. Celková škoda je předběžně vyčíslena na částku přesahující 300 tisíc korun.

Zvýšené množství střetů silničních vozidel s vlaky na železničních přejezdech je velmi silným varujícím faktorem, z těchto nehod nevychází jako "vítěz" silniční vozidlo, protože vlaky jsou silnější svojí hmotností, rychlostí v místě železničního přejezdu, takže vozidlo s pneumatikami, často i jeho osádka je vždy v tomto souboji na přejezdu tou slabší stranou. Přitom však stačí tak málo - aby řidič/ka vozidle před vjezdem na železniční přejezd splnila povinnosti, které ukládá zdravý rozum, pud sebezáchovy a ostražitost, vše vyjádřeno v základním zákoně řidičů a také řidiček, mající v české legislativě číslo 361/2000 Sb. Jeho ustanovení se učí každý adept řidičského umění v autoškole, realizace jeho ustanovení je následně již na něm samotném - tuto základní pravdu si tak musí uvědomit každý, kdo sedí za volantem.

Co nám tedy říká zákon o přejíždění přejezdů?

(1) Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

(2) Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.

(3) Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km.h-1. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.

(4) Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať,17) a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.

(5) Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

17) § 9 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

nprap. Aleš Brendl

27. července 2020; 12:25

vytisknout e-mailem