Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Srazili srnku

KROMĚŘÍŽSKO: Nárazem pronikla čelním sklem do interiéru vozidla.

V úterý před sedmou hodinou ranní vyjížděli dopravní policisté do Holešova na ulici Martinická ke srážce se zvěří.

Osmapadesátiletému řidiči škodovky jedoucímu ve směru na Dobrotice vběhla do jízdní dráhy srna. Ten již střetu nedokázal zabránit. Srna se vlivem nárazu dostala do protisměru, kde pronikla skrze čelní sklo do interiéru protijedoucího vozidla Dacia šestatřicetiletého řidiče. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění osádek. Srna bohužel střet nepřežila.

10. října 2023, por. Radomír Šiška, DiS.

Odkazy do noveho okna Srážka se zvěří (1) Detailní náhled Srážka se zvěří (2) Detailní náhled

vytisknout e-mailem