Srazil jiného cyklistu a ujel

BŘECLAVSKO: Hledáme svědky střetu dvou cyklistů u Pavlova.

Dopravní policisté pátrají po totožnosti neznámého cyklisty, který jel v sobotu 12. září 2020 v 15:25 hodin na silnici mezi obcemi Klentnice a Pavlov. Ten jel ve směru na obec Pavlov a při odbočování vlevo mimo komunikaci se nepřesvědčil, zda může bezpečně odbočit. Následkem toho se střetl s jiným cyklistou, který jej zrovna předjížděl. Předjíždějící cyklista po střetu upadl a utrpěl zranění, se kterým byl odvezen do nemocnice. Neznámý cyklista sice zastavil, ale když viděl, že se o zraněného cyklistu starají svědci, nasedl na jízdní kolo a odjel. K popisu neznámého cyklisty svědci uvedli, že se mělo jednat o muže kolem padesáti let a měl asi modré kolo a modrou přilbu. Policisté pátrají po jeho totožnosti a hledají i případné svědky, kteří událost mohli vidět, nebo by poskytli informace potřebné ke ztotožnění neznámého cyklisty. Ozvat se mohou na telefonu 974 632 260 nebo přímo na linku 158.

por. Bc. Petr Zámečník, 3. 10. 2020

