Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Srazil chlapce na přechodu pro chodce a z místa nehody ujel

BŘECLAVSKO: Policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 20.09.2023 v ulici Sovadinova, Břeclav.

Policisté hledají svědky dopravní nehody, ke které došlo dne 20.09.2023 přibližně v 07:22 hodin v Břeclavi v ulici Sovadinova (u místního papírnictví). V době dopravní nehody se desetiletý chlapec nacházel na řádně značeném přechodu pro chodce, a to v čase, kdy na semaforu svítil signál pro chodce se znamením volno, tj. zelená barva. V daném okamžiku však na přechod pro chodce vjel dosud neznámý řidič z ulice J. Palacha, čímž došlo k nárazu chlapce, který jel na koloběžce, do vozidla. Po nárazu chlapec upadl na vozovku a řidič pokračoval dál ve směru do ulice Sovadinova, kde vozidlo zastavilo. Řidič vystoupil z vozidla a ohlédl se zpět k místu nehody, když viděl, že se chlapec zdvihl a odešel směrem k papírnictví, nasedl do vozidla a z místa nehody odjel bez toho, aby tuto událost, jakkoliv řešil. Podle prvotních informací by se mohlo pravděpodobně jednat o vozidlo značky Škoda bílé barvy.

Pokud jste daným místem procházeli či projížděli a můžete tak poskytnout informace, které nám pomohou ustanovit neznámého řidiče vozidla, který byl účastníkem výše popsané dopravní nehody, kontaktujte nás prosím. Stejně tak se může přihlásit sám řidič. Dopravní policisté také uvítají záznamy z palubních kamer vozidel, které zachycují tuto nehodu. Ozvat se můžete policistům z dopravního inspektorátu na tel. 974 632 260 nebo 602 469 135, popř. můžete využít i policejní tísňové linky 158.



Děkujeme Vám za spolupráci



por. Ing. Bc. Miroslav Měchura, MBA, LL.M., 21. září 2023

