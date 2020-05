Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Sprejoval na pilíři mostu

MOSTECKO - Dílo však dokončit nestihl; V kapse měl náušnice, v dechu skoro 4 promile alkoholu.

Mostečtí policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci 27letému muži z Mostu. Podle šetření policie měl muž ve druhé polovině měsíce dubna v pozdně odpolední době vyrazit z domova za cílem posprejovat pilíř nového přemostění přes říčku Bílina u kostela Nanebevzetí panny Marie v Mostě. Zamířil však na místo, kam je dosud přístup veřejnosti zakázán. Muž byl na akci řádně vybaven, v batohu měl celkem 10 různých barev ve sprejích. Na šedý podklad namaloval na celou plochu mostního pilíře nápis bílou barvou a dílo dokončit již nestihl. Sprejerství Mostečana nezůstalo totiž bez povšimnutí náhodných svědků, kteří informovali policii. Mostečan byl na místě přistižen hlídkou strážníků a předán policii České republiky. Ta mu jeho malířské náčiní zabavila.

Ukradl náušnice, v dechu měl skoro 4 promile alkoholu

Policie v Mostě obvinila ze zločinu krádeže 42letého muže z Litvínovska. Ten měl v době vyhlášeného stavu nouze v jednom litvínovském supermarketu ve večerní době odcizit náušnice v hodnotě 149 korun, které si měl ukrýt do kapsy oděvu, a poté prošel pokladnou, aniž by za ně zaplatil. Na místě byl zadržen pracovníkem ostrahy. Lup byl zajištěn a vrácen zpět do prodejny. Muž kradl i přesto, že byl v posledních třech letech za obdobné jednání odsouzen. Policisté nemohli po krádeži muže vyslechnout, neboť byl evidentně pod vlivem alkoholu, když mu hlídka naměřila při dechové zkoušce 3,9 promile alkoholu v dechu. Za krádež zboží v hodnotě 149 korun mu může soud uložit trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

nprap. Ludmila Světláková

Most 26. května 2020

