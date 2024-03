Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Sprejerství

Jindřichův Hradec – Terčem sprejera se staly lokomotivy.

Policisté z Jindřichova Hradce pátrají po sprejerovi, který od 12. března 2024 od 12.00 hodin do 13. března 2024 do 7.30 hodin pomaloval několik lokomotiv, které byly odstaveny v areálu firmy Jindřichohradecké místní dráhy. Poškozené firmě byla způsobena škoda ve výši nejméně 50 tisíc korun. Pachateli za přečin poškození cizí věci hrozí až roční vězení. Policisté jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění skutku, přijmou přímo na služebně v ulici Nádražní v Jindřichově Hradci, případně na telefonním čísle 974 233 700.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

14. března 2024

