Sprejerství

Jindřichův Hradec – Jednomu sprejerovi bylo sděleno podezření, po dalším pátráme.

Policisté z Jindřichova Hradce sdělili dne 24. března 2023 podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci 18-ti letému muži z Jindřichohradecka. O případu jsme informovali dne 30. ledna 2023. Muž v Jindřichově Hradci posprejoval několik budov na sídlišti Vajgar a také podchod pod silnicí I/34.

Nyní policisté pátrají po dalším pachateli sprejerství, který od 23. března 2023 od 12.00 hodin do 24. března 2023 do 05.00 hodin pomaloval pravý bok lokomotivy odstavené v areálu firmy Jindřichohradecké místní dráhy. Na lokomotivu namaloval nápis „MECM“ o rozměrech 130x65 centimetrů. Poškozené firmě způsobil škodu ve výši nejméně 5 tisíc korun. Pachateli za přečin poškození cizí věci hrozí až roční vězení. Policisté jakékoliv poznatky, které by přispěly k objasnění skutku, přijmou přímo na služebně v ulici Nádražní v Jindřichově Hradci, případně na telefonním čísle 974 233 700.

27. března 2023

