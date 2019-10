Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Sprejeři škodí nejen na železnici

Tábor – Sezimovo Ústí – Poškozené fasády domů.

Po případu poškození železniční techniky na nádraží v Bálkově Lhotě na Táborsku, o kterém jsme informovali včerejším tiskovým servisem, šetří obdobné sprejerské vandalství i policisté v Sezimově Ústí. Včerejšího dne přijali oznámení o poškození fasád hned dvou objektů, a to bytového domu číslo 692 v ulici Svépomoc a objektu Městského střediska kultury a sportu na náměstí Tomáše Bati. Souhrnná hmotná škoda je odhadnuta na částku minimálně 10 000 korun.

Opětovně upozorňujeme tyto vandaly, že se svým jednáním dopouští nezákonného jednání a to trestného činu poškození cizí věci. Dle výše způsobené škody zle pak dle trestního zákoníku uložit, mimo jiného, až tresty odnětí svobody, a to na dobu až jednoho roku (dle odstavce 1.), či až šesti let (dle odstavce 4.).

Rovněž žádáme širokou veřejnost, aby jakékoliv poznatky k jednání či ustanovení totožnosti těchto vandalů předala policistům na jejich služebnách či cestou linky číslo 158. Děkujeme.

9. října 2019

