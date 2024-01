Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

Správnou cestou a společně

KRAJ VYSOČINA: Policisté připravili pro děti preventivní projekt

Pro děti na základních školách připravili policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina preventivní projekt s názvem: Správnou cestou a společně. Školákům poskytne důležité informace, rady i doporučení, pomůže jim vyvarovat se rizikových situací a bude je směřovat k zodpovědnému způsobu života. Děti čeká poutavé čtení, zábavné křížovky a v neposlední řadě ilustrované karty s poučnými příběhy. Policisté tak budou školáky v oblasti prevence vzdělávat zábavnou formou. Projekt podpořilo Ministerstvo vnitra České republiky v rámci podaného projektu vnitroresortního programu prevence kriminality.

Prevence je nesmírně důležitý prvek, který každého z nás chrání, pomáhá předcházet nebezpečným situacím a snižuje rizika. Preventivní program Správnou cestou a společně je určen pro děti prvního stupně základních škol. Školáci se mohou těšit na brožuru plnou příběhů a dále rad, doporučení i varování, buď přímo napsaných, nebo formou tajenky, ke které se děti dostanou po vyluštění zábavných křížovek a kvízů. Celým sešitem provází čtenáře příběh jedenáctiletých dvojčat, která po prázdninách míří zpět do školy. Na každé dvojstraně je příběh s tématem k danému měsíci školního roku. Hlavní hrdinové tak například přivítají ve třídě nového žáka - cizince, stanou se svědky trestného činu i přestupku, dostanou se do problematických situací na internetu a sociálních sítích, učí se pohybovat bezpečně v dopravě a neznámých místech, stanou se účastníky dopravní nehody, setkají se s alkoholem, nebezpečnými látkami i podezřelými lidmi. Závěr sešitu je věnován bezpečnému chování o prázdninách a motivaci k zodpovědným rozhodnutím.

Témata zachycená v brožuře kopírují magnetické karty, na kterých jsou dané příběhy zachycené pomocí krásných ilustrovaných obrázků. Na rozdíl od brožury, kterou dostane každý školák ke své samostatné práci, s kartami přijde do třídy policista. Karty daného příběhu se sestavují na magnetické tabuli a pracuje s nimi celý kolektiv třídy. Dějová linka každého příběhu je vedena tak, jak by se měly děti správně zachovat, a děj je zobrazen na šesti kartách. Navíc jsou ale ke každému příběhu další dvě karty, které děj zvrátí, je to jakési zhmotnění úvahy, jak by se situace odvíjela, kdyby se děti rozhodly špatně. Školáci tak při práci s magnetickými kartami mají pořád na očích, jak by měli situaci řešit správně, ale v rámci kolektivu pak diskutují a přemýšlejí o důsledcích špatných rozhodnutí.

Brožury policisté již předávají na základních školách v rámci celého Kraje Vysočina a děti se mohou těšit i na práci s magnetickými kartami. Doufáme, že se preventivní projekt bude školákům líbit, dozví se spoustu užitečných informací, budou pracovat společně a půjdou v životě správnou cestou.

por. Bc. Jana Kroutilová, komisař

12. ledna 2024

vytisknout e-mailem