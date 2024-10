Správnou cestou a společně, Život beru zodpovědně

Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina

KRAJ VYSOČINA: Policisté připravili pro děti preventivní projekt.

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina za podpory Ministerstva vnitra ČR pokračuje v osvětě v oblasti prevence kriminality mezi žáky základních škol. V rámci projektu podaného do vnitroresortního programu prevence kriminality jsme dotiskli brožurky pro žáky prvního stupně s názvem Správnou cestou a společně a pro žáky druhého stupně Život beru zodpovědně. V letošním roce byl projekt rozšířen o čtyři zbývající sady magnetických karet, které doplňují brožurku Správnou cestou a společně.

Preventivní program Správnou cestou a společně je určen pro děti prvního stupně základních škol. Školáci se mohou těšit na brožuru plnou příběhů, rad, doporučení i varování, buď přímo napsaných, nebo formou tajenky, ke které se děti dostanou po vyluštění zábavných křížovek a kvízů. Témata zachycená v brožuře kopírují magnetické karty, na kterých jsou dané příběhy zachycené pomocí krásných ilustrovaných obrázků. Magnetické karty jsou zaměřeny na mladší děti a vizuálně zpracovávají konkrétní problémy, se kterými se mohou děti setkat. Díky interaktivnímu formátu karet si děti mohou lépe osvojit zásady bezpečného chování. Karty daného příběhu se sestavují na magnetické tabuli a pracuje s nimi celý kolektiv třídy. Dějová linka každého příběhu je vedena tak, jak by se měly děti správně zachovat, avšak obsahuje i zvratové karty, kdy žáci domýšlí, jak by to mohlo dopadnout, kdyby se špatně rozhodli.

Preventivní program Život beru zodpovědně je určen pro dospívající mládež. Brožura je pro ně svým obsahem blízká a motivující. Shrnuje důležité preventivní oblasti a nabízí je v zábavné formě. Celým sešitem provází čtenáře příběh čtrnáctiletých dvojčat, která se přestěhují a seznamují se s chodem nové školy. Brožurka je koncipována stejně, jako preventivní program pro žáky prvního stupně. Navíc kvízy, křížovky a tajenky odpovídají učivu a vědomostem žáků osmých a devátých ročníků, tudíž je možné zahrnout obsah brožury do daného předmětu v rámci výuky a zapojit tak celou třídu.

Obě brožurky i magnetické karty byly přijaty s velkým nadšením a úspěchem nejen u samotných dětí, ale i u pedagogů. Pomáhají totiž aktivním a srozumitelným způsobem přiblížit témata spojená s osobní bezpečností, zodpovědným chováním a prevencí kriminality. Tento projekt je tak důkazem toho, že se policie snaží věnovat v oblasti prevence kriminality nejen výchově dětí a mládeže, ale podporuje tak i jejich zdravý a zodpovědný přístup k životu.

4. října 2024

