Spravedlnosti neunikne

TEPLICKO - Na tísňovou linku oznámil uložení bomby, byl za to obviněn a další zprávy.

Několik let by mohl strávit za mřížemi šedesátiletý muž, který byl v uplynulých dnech obviněn z přečinu šíření poplašné zprávy. V červnu loňského roku zavolal ve večerních hodinách z veřejného telefonního na tísňovou linku 112, že umístil do truhlíku na Benešově náměstí v Teplicích bombu. Policisté celé náměstní na hodinu uzavřeli a ve spolupráci s psovodem pečlivě prohledali, žádný nástražný výbušný systém ale nenašli.

Policisté z obvodního oddělení v Teplicích následně zjistili totožnost podezřelého a vyhlásili po něm celostátní pátrání. V úterý byl podezřelý muž na základě příkazu k zadržení vypátrán v Praze a eskortován k vyšetřovatelce do Teplic, kde se u výslechu k telefonátu přiznal. Vzhledem k tomu, že už se v minulosti stejného jednání dopustil, hrozí mu v případě uznání viny až pětileté vězení.

Hledáme svědky nehod

Žádáme občany o podání svědectví v souvislosti s dopravní nehodou, ke které mělo dojít v době od 17:00 hodin dne 11. února do 14:30 hodin dne 12. února 2020 v Bílině, Čapkova u č. p. 839. Nezjištěný řidič měl poškodit pravou zadní stranu zaparkovaného vozidla Škoda Fabia a z místa ujet, aniž by splnil povinnosti dané platnou legislativou.

Od nehody ujel i řidič, který 29. února 2020 v době od 10:00 do 10:15 hodin poškodil na křižovatce ulic Bratislavská a Buzulucká sloupek s dopravním zrcadlem. Podle dosud získaných poznatků měl nehodu zavinit řidič staršího, modro zeleného vozidla asi japonské značky (možná Honda, nebo Suzuki), registrační značka vozidla by mohla obsahovat kombinaci P1.

Veškeré poznatky k nehodám lze sdělit na Dopravní inspektorát Teplice, ul. Husitská 5, telefon 974 439 260, nebo na bezplatnou linku 158.

Vloupání do bytu

Policisté pátrají po neznámém pachateli, který v Teplicích vylezl na balkon přízemního bytu, ze kterého přes okno otevřené na větračku vnikl dovnitř. Ukradl dvě zimní bundy v hodnotě přes pět tisíc korun, ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro přečiny krádeže a porušování domovní svobody, za které hrozí lapkovi v případě dopadení až tříleté vězení.

Vykradená prodejna

Z přečinu krádeže je podezřelý neznámý zloděj, který se v Teplicích vloupal do provozovny, ze které si odnesl několik balení kávy, instantní polévky, energetické nápoje, peníze, EET pokladnu a tabákové výrobky. Škoda zatím nebyla vyčíslena, bez ohledu na její výši se ale jedná o přečin, za který trestní zákoník stanoví až dvouletý trest odnětí svobody.

