Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Spravedlnosti neunikne

DĚČÍNSKO - Vloupání do archivu objasněno; Vykradené sklepy; Zmizela nafta i výfuk.

Policisté objasnili případ vloupání, ke kterému došlo v polovině loňského prosince v Děčíně – Podmoklech. Tehdy ještě neznámý pachatel vnikl do sklepních prostor archivu, kde poškodil několik dveří. Přestože si odnesl jen ruční pilu za 300 korun, zničením interiéru budovy způsobil škodu kolem čtyřiceti tisíc. Z vloupání je podezřelý 57letý muž, který byl obviněn ze zločinu krádeže a přečinu poškození cizí věci. Vyšetřován je na svobodě, v případě uznání viny mu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody.

Vykradené sklepy

Ze zločinu krádeže a přečinu poškození cizí věci je podezřelý neznámý pachatel, který se ve Šluknově vloupal do suterénu panelového domu. Odnesl si elektrické ruční nářadí a stavební materiál, z nezjištěného důvodu také v bytech, kde probíhá rekonstrukce, zdemoloval obklady a dlažby. Celkem způsobil škodu téměř dvě stě tisíc korun, v případě dopadení by mohl strávit až osm let za mřížemi.

Zmizela nafta i výfuk

Ze zločinu krádeže je podezřelý neznámý pachatel, který se v Děčíně vloupal do nádrže zaparkovaného nákladního vozidla. Odčerpal asi 50 litrů nafty a ukradl i část výfukového potrubí. Celková škoda přesáhla částku pět tisíc korun, po pachateli nyní policisté pátrají.

