Spravedlnost vzal do svých rukou

CHOMUTOVSKO - Muži hrozil prostřelením kolen.

V únoru se na obvodní oddělení v Klášterci nad Ohří dostavil muž, který dle svého tvrzení měl být ve skateparku napaden jiným mužem. Znal jeho křestní jméno a věděl, kde by měl údajně bydlet. Když muže policistům popsal, hned poznali, o koho se jedná, protože dotyčný měl již s policií co dočinění. Vyrazili tedy do místa jeho bydliště a zadrželi ho.

Podle zjištění policistů měl tento 45letý Klášterečan v odpoledních hodinách ve skateparku přijít k 40letému muži, jenž se podle něj choval hrubě ke své družce. Dotyčná se o tom staršímu z mužů měla svěřovat. Před zraky chlapce mladšího školního věku, který je příbuzným napadeného a byl si s ním původně v parku hrát, měl útočník chytit poškozeného pod krkem, zatímco ve druhé ruce držel nezjištěnou zbraň vypadající dle poškozeného jako pistole. Přitom mu měl hrozit, že pokud na ženu ještě sáhne, prostřelí mu obě kolena. Mladšímu muži se pak podařilo vysmeknout a utéct.

Vyšetřovatel 45letého muže následně obvinil ze spáchání trestného činu vydírání a i s ohledem na jeho bohatou trestní minulost (mimo jiné i násilného charakteru) podal podnět k vzetí obviněného do vazby. Na jeho základě byl posléze muž soudem umístěn do vazební věznice. V případě, že mu jeho vinu prokáže soud, hrozí mu trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.

Chomutov 25. března 2024

