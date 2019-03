Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Odcizil finanční hotovost

PLZEŇ – Neznámý pachatel se vloupal do kavárny, odkud si odnesl téměř 30 tisíc korun.

Policisté z obvodního oddělení Plzeň Střed přijali oznámení od 46letého muže z Plzně. Dosud neznámý pachatel se dne 11.3.2019 hodinu po půlnoci vloupal do jedné z plzeňských kaváren. Neznámý zloděj nejdřív u vstupních dveří vysadil závoru zámku a následně vnikl do provozovny. Tady odcizil kasírtašku, ve které byla finanční hotovost ve výši 25 tisíc korun. To mu ovšem nestačilo a z trezoru ještě odcizil 3 tisíce v drobných mincích. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení a po pachateli krádeže pátrají. Pokud bude pachatel dopaden, hrozí mu až dva roky vězení.

nprap. Michaela Raindlová

12. března 2019

